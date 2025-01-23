"Газпром" предложил подключить независимые газовые компании к газификации регионов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Обеспечение участия всех газодобывающих компаний страны в покрытии пикового спроса на энергоресурсы в осенне-зимний период, а также в развитии газификации регионов необходимо закрепить в "Энергетической стратегии Росси на период до 2050 года", заявил в Госдуме начальник отдела ПАО "Газпром" Алексей Сахаров.

Он сказал это на заседании секции по законодательному регулированию бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности в ТЭК экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике. Секция рассматривала вопрос "Об актуальных вопросах регулирования бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности с целью реализации "Стратегии развития энергетики до 2050 года".

Менеджер "Газпрома" отметил: "Потребление газа в пиковые периоды осенне-зимнего сезона почти в два раза превышает показатели потребления в летний период. При этом неравномерность поставок газа российским потребителям обеспечивается за счет мощностей "Газпрома" в добыче, транспортировке и подземном хранении".

Сахаров напомнил, что "эффективность реализации газа на внутреннем рынке у независимых производителей достаточно высока, поскольку они не несут высокой инвестиционной нагрузки по поддержанию технического состояния и развитию газотранспортной системы, покрытию неравномерности газопотребления, а также не решают широкий круг вопросов, имеющих государственное и социальное значение".

Он также обратил внимание на то, что на внутреннем рынке страны имеется потенциал для участия независимых производителей газа в обеспечении поставок газа российским потребителям путем строительства локальных систем газоснабжения и монетизации собственных ресурсов.