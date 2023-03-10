"Газпром" проектирует газопровод до Мурманска в увязке с газификацией Карелии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Строительство магистрального газопровода до Мурманска рассматривается в комплексе с развитием газоснабжения Республики Карелия, через которую пройдет этот объект инфраструктуры.

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода для газификации Мурманской области. Корпоративное издание ООО "Газпром проектирование" сообщает, что в компании создан проектный офис "Север - Центр", в задачи которого входит реализация проектов газопроводов "Волхов - Сегежа - Костомукша" и магистрали "Волхов - Мурманск".

Начальник отдела управления проектами объектов транспорта газа Сергей Александров сообщил: "В настоящее время руководством Общества мне поручено возглавить работу внутреннего проектного офиса "Север - Центр", в задачи которого входит реализация проектов "Газопровод "Волхов - Сегежа - Костомукша", "Магистральный газопровод "Волхов - Мурманск". Уверен, что созданная команда приложит все усилия для реализации поставленных задач в установленные сроки".

Относительно планов проектного офиса Александров отметил: "Приоритетной задачей, решаемой отделом под моим руководством, я вижу обеспечение устранения препятствий, возникающих в ходе выполнения проектно-изыскательских работ. Наиболее эффективно эта задача решается за счет обеспечения непрерывного взаимодействия всех участников реализации инвестиционного проекта. Этому во многом способствует формирование принципов проектного управления, создание проектных офисов (проектных команд) как внутри ООО "Газпром проектирование", так и на уровне ООО "Газпром инвест", ПАО "Газпром" и его дочерних обществ".

Проектировщики приступают к проведению инженерных изысканий, проектно-изыскательских работ, оформлению прав и разрешительной документации на земли и земельные (лесные) участки.

По данным областных властей, стоимость строительства МГ "Волхов - Мурманск" составит 350 млрд рублей.

В настоящее время в Мурманской области запущены две котельные на сжиженном природном газе. Они были построены в рамках партнерского проекта Минобороны России и компании "НОВАТЭК" и введены в эксплуатацию в декабре 2021 года.