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РФ оценила потери ВСУ на курском направлении за сутки более чем в 270 военных

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило в четверг, что в течение суток потери украинской армии на курском направлении составили более 270 человек, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли там свыше 54 тыс. военнослужащих.

"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потерял более 54 270 военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, также за все время ВСУ потеряли в Курской области 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1 608 боевых бронированных машин, 1 596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 98 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область ВСУ
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