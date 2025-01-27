Опорный пункт ВСУ в Курской области ночью уничтожен корректируемыми авиабомбами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экипаж самолёта Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины, оборудованному противником в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сказано в сообщении.

После подтверждения от разведки данных об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Минобороны опубликовало видеокадры бомбового удара, который был осуществлён в ночное время суток.

Авиабомбы с УМПК позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения с противником.