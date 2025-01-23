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В подмосковном Клину загорелся склад на площади 10 тыс. квадратных метров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание в подмосковном Клину, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.4. Установлено, что происходит возгорание в складском помещении. (...) По предварительной информации, площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

"К ликвидации привлекается более 40 человек и 12 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств", - добавили в ведомстве.

Клин МЧС РФ Московская область
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