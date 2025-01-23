Пожар на складе в подмосковном Клину локализован

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в складском комплексе в подмосковном Клину на площади 5 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Удалось локализовать на площади 5 тыс. кв.м., не допустив его дальнейшего распространения. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 100 человек и более 30 единиц техники.

В свою очередь в прокуратуре Подмосковья сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в четверг на Волоколамском шоссе, дом 4 загорелось складское помещение. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 10 тыс. кв.м. Сведений о пострадавших пока не поступало.