Льготники вновь получили право летать по субсидированным тарифам в Калининград

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Льготные категории граждан, лишившиеся в прошлом году права летать в Калининград по субсидированным тарифам, с этого года вновь могут воспользоваться им, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова.

"Калининградское направление - (в программу субсидирования - ИФ) возвращены наименее защищенные категории граждан: это молодежь, многодетные, пенсионеры, инвалиды. В 2024 году, если помните, были изменения: правом этим могли пользоваться только жители Калининградской области", - сказала Андрианова в ходе круглого стола в Совете Федерации о регулировании цен на авиабилеты.

Также, по ее словам, в программе субсидирования перевозок льготников, которое ранее утверждалось постановлением правительства №215, отменено требование о наличии одного перевозчика: распределение средств теперь будет между всеми перевозчиками "в равных долях, без учета объема перевозок 2019 года".

По программе субсидирования межрегиональных рейсов в обход Москвы (бывшее постановление №1242) средства с этого года будут предоставляться только в низкий сезон, добавила Андрианова.

"С мая по сентябрь (в высокий сезон - ИФ) будут субсидироваться маршруты, требующие из федерального бюджета не более 5% от суммы субсидии. Договор о предоставлении субсидий по конкретному маршруту заключается в первую очередь с авиакомпанией, которая осуществляла субсидированные перевозки по данному маршруту в предшествующем году", - уточнила замглавы Росавиации.

Помимо этого, изменена приоритетность включение маршрутов в перечень субсидирования: в первую очередь теперь включаются маршруты с софинансированием не более 5%. В перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов добавлены аэропорты Апатиты и Мурманск. Также, по словам Андриановой, добавлено право и полномочия по увеличению размера спецтарифа по решению субъекта, который участвует в софинансировании перевозки.

Ранее в январе Росавиация распределила между авиакомпаниями 15,6 млрд руб. субсидий, включая 8,1 млрд руб. на перевозки на Дальний Восток и в Калининград (средства получили 10 перевозчиков) и 7,5 млрд руб. - на межрегиональные рейсы (направлены 18 компаниям). Более половины этих средств - 57% - получили "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".

Помимо этих двух федеральных программ субсидирования в РФ действует еще одна: средства направляются на социально значимые маршруты Дальневосточного федерального округа. Получателем субсидий выступает авиакомпания "Аврора". На нее в федбюджете на 2025 год заложено 7,3 млрд руб., на все три программы - 26,4 млрд руб.

Воспользоваться спецтарифами в рамках программы перевозок на Дальний Восток и в Калининград могут граждане РФ определенных категорий (молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие лица, многодетные семьи), а также имеющие регистрацию в ДФО и Калининградской области (плюс студенты калининградских вузов). Спецтарифы в рамках других программ доступны для всех российских граждан.