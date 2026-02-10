Поиск

"Аэрофлот" объяснил появление очередей в офисах продаж субсидированных билетов в ДФО

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Очереди желающих приобрести субсидированные авиабилеты в офисах продаж "Аэрофлота" часто связаны с незнанием пассажирами правил оформления, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"После открытия 3 февраля продажи субсидированных билетов на направления в Дальневосточном федеральном округе на летний сезон за первые несколько суток клиентами было создано рекордное число онлайн-бронирований на сайте "Аэрофлота", каждое из которых требует верификации и подтверждения. Для обработки нескольких десятков тысяч заявок значительно усилены смены клиентских служб, а также временно увеличен срок действия созданных онлайн-бронирований для билетов по программам дальневосточных субсидированных перевозок", - говорится в сообщении.

В офисах продаж в городах Дальнего Востока также отмечается увеличенный поток граждан, особенно в утренние часы.

"С 3 по 9 февраля включительно через офисы продаж оформлено 8,5 тысяч бронирований по субсидированным тарифам на рейсы в/из пункты Дальнего Востока. Через сайт и приложение Аэрофлота поступило более 103 тысяч заявок, из них на текущий момент более половины запросов успешно прошли проверку на корректность документов и по ним оформлены билеты. Еще 20 тысяч заявок верифицированы и ожидают оплату через сайт со стороны пассажиров", - говорится в сообщении.

Чтобы ускорить оформление субсидированных билетов, компания усилила работу контакт-центра, направила дополнительный персонал в офисы продаж в городах Дальнего Востока, внесла дополнительные разъяснения в правила приобретения билетов на сайте, для очного оформления билетов задействованы, в том числе, кассы уполномоченных агентств.

"Авиакомпания фиксирует большое количество случаев, когда клиенты не соблюдают требования к документам. Например, взрослые пассажиры сначала приобретают билеты на себя, а потом отдельно на детей. Это приводит к необходимости посещения офиса, так как в соответствии с уставленными процедурами и законодательством ребенок до 12 лет должен быть "привязан" к бронированию взрослого пассажира. Кроме того, пассажиры приходят в офис, когда продажа билетов на интересующую их дату еще не открыта", - отмечают в пресс-службе перевозчика.

Приобрести субсидированные билеты для жителей ДФО можно на даты в течение шести месяцев с момента оформления билета.

"Все это прямым образом влияет на увеличение времени обработки запросов и как следствие - увеличение числа посетителей в офисах продаж", - отмечают в авиакомпании.

В соответствии с постановлением правительства от 25 октября 2023 года, воспользоваться субсидированными перевозками могут граждане России, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа. Тарифы в одну сторону для взрослого в 2026 году составляют 10 200 рублей для билетов из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Анадырь и из Санкт-Петербурга во Владивосток. Билет из Москвы в Якутск или Улан-Удэ обойдется в 9 200 рублей, Якутск - 9 700. Билет Владивосток-Южно-Сахалинск будет стоить 7 тыс., Хабаровск-Магадан - 7 500 рублей, Владивосток-Анадырь - 13 400 рублей. Детские тарифы составляют 50% от взрослых.

