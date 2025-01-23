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Представители МАГАТЭ сообщили о звуках боев неподалеку от ЗАЭС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), проинформировали, что в течение прошлой недели неоднократно слышали звуки взрывов неподалеку от станции, что представляет угрозу сфере ядерной безопасности, сообщил в четверг гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Участники группы проинформировали, что многократно слышали звуки боевых действий на различном отдалении от станции. Об ущербе не сообщается, однако в последние дни эти звуки стали практически ежедневными", - отмечается в коммюнике, опубликованном от имени Гросси.

"Уже почти три года мы делаем все возможное для того, чтобы оказать содействие предотвращению инцидента, связанного с ядерной энергией на ЗАЭС. Ничего страшного не произошло, но ситуация не улучшается. Остается много рисков. Меня не покидает обеспокоенность относительно ядерной безопасности", - заявил Гросси.

В документе уточняется, что наблюдатели от МАГАТЭ продолжают следить за обеспечением безопасности на ЗАЭС, также они обсуждают меры по обеспечению безопасности с сотрудниками станции.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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