В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводят встречу в музее "Атом" на ВДНХ. Как передает корреспондент "Интерфакса", мероприятие началось в 10:30.

4 февраля гендиректор МАГАТЭ посетил Украину.

5 февраля было объявлено, что Лихачев и Гросси намерены встретиться в Москве 7 февраля.

Ранее Гросси заявлял, что обеспокоен участившимися взрывами неподалеку от Запорожской АЭС, потому что они "представляют угрозу сфере ядерной безопасности".

Наблюдатели от МАГАТЭ продолжают следить за обеспечением безопасности на ЗАЭС. Последняя ротация сотрудников агентства производилась в декабре, до этого они сменялись ежемесячно.