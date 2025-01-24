Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:22 по Москве временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (UUBW)", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинских дронов в городских округах Раменское и Коломна.