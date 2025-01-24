Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Самары, Нижнекамска, Пензы и Саратова

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Временно приостановили работу аэропорты Казани, Самары, Нижнекамска, Пензы и Саратова, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО; UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Пенза (UWPP); Самара (Курумоч; UWWW); Саратов (Гагарин; UWSG)", - говорится в сообщении.