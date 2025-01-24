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Роспотребнадзор проверит пляжи в пострадавших от разлива мазута районах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор до 1 марта проведёт в пострадавших от разлива мазута районах черноморского побережья предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что подготовка к туристическому сезону в регионах России продолжается. Территориальные органы Роспотребнадзора ежегодно проверяют и выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования в целях рекреации.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 24 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роспотребнадзор Керченский пролив Краснодарский край Анапа
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