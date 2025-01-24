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Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Официального приглашения Берлину на юбилейный Парад Победы не направлялось, но в Москве будут рады всем, кто готов разделить важность этой даты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

"Приглашение официально не направлялось. Но юбилей Победы в этом году настолько значим, что в Москве будут рады всем, кто готов разделить важность и радость этой даты", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, направлялось ли официальное приглашение на Парад Победы Германии и поступал ли официальный ответ на него.

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф ранее заявил, что Берлин не будет представлен на Параде в Москве на официальном уровне.

Дмитрий Песков Парад Победы Германия
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