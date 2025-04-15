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Москва ожидает более 20 глав государств и правительств на Параде Победы 9 мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве ожидают более 20 глав государств и правительств в качестве гостей на Параде Победы 9 мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что в Москве будут рады видеть всех, кто готов вместе с россиянами отмечать эту "грандиозную дату".

Пресс-секретарь президента РФ по просьбе журналистов также прокомментировал информацию о том, что в Киеве решили на 9 мая собрать "парад дипломатов", поддерживающих нынешние власти Украины.

"Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, наверное, конечно, это, как минимум, неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость. Но лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая. И это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента Путина, который делает то, что делается, и то, что нужно делать", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Москва Украина
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