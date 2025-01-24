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В Думе не согласны с суммой, которую предложено оставлять банкротам от продажи ипотечного жилья

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности считает "необоснованной и нецелесообразной" идею ограничить сумму, которая остается гражданину-банкроту от продажи ипотечной жилой недвижимости, размером, позволяющим арендовать жилье не более трех лет или купить новое исходя из минимальной учетной нормы.

Такие предложения содержатся в законопроекте № 783717-8, который в декабре 2024 года правительство внесло в Госдуму для исполнения постановления Конституционного суда о сохранении за гражданами-банкротами части средств после продажи их единственного ипотечного жилья.

Законопроект устанавливает новые правила распределения средств от продажи такой недвижимости. Согласно документу, сначала из выручки погашаются расходы на сохранность и реализацию единственного ипотечного жилья, оставшиеся 90% идут на расчеты с банком-залогодержателем, еще 5% - на оплату долгов перед кредиторами первой и второй очереди (обязательства за причинение вреда жизни или здоровью, выплате зарплаты).

Оставшиеся 5% и остаток суммы после расчетов с упомянутыми выше кредиторами направляются банкроту для обеспечения его жильем. Эта сумма должна позволять купить жилье по площади не меньше минимальной учетной нормы на каждого члена семьи, а остаток - идти на расчеты с оставшимися кредиторами. Суд вправе будет уменьшить сумму, если остаток средств позволяет приобрести жилье, размер которого явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения "разумной потребности".

Этих 5% может быть недостаточно для приобретения жилья надлежащего размера, но и в этом случае оставляемую сумму разрешается уменьшить. В законопроекте говорится, что суд вправе сократить ее "до размера, позволяющего удовлетворить потребности гражданина и членов его семьи, совместно проживающих с ним, в жилом помещении (его части) в течение разумного срока, не превышающего трех лет".

Концепцию законопроекта комитет Госдумы по собственности одобрил, но согласился не со всеми предложениями в нем. В частности, он назвал "необоснованным и нецелесообразным" предложение в части возможности сокращения оставляемой банкроту суммы до позволяющей приобрести жилье исходя из учетной нормы.

Комитет напомнил, что учетная норма используется в законодательстве для иных целей - для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье. "При этом размер такой учетной нормы может существенно варьироваться в разных случаях в зависимости от решений органов местного самоуправления", - говорится в заключении комитета. Например, в Москве учетная норма - 10 кв. м на человека, а в Петербурге - девять.

Комитет полагает, что использование учетной нормы в качестве ориентира для защиты прав гражданина может повлечь правовую неопределенность и способно существенно ухудшить жилищные условия банкрота и членов его семьи.

Комитет также счел необоснованной опцию по уменьшению размера исключаемой из конкурсной массы средств до суммы, позволяющей арендовать жилье "в течение разумного срока, не превышающего трех лет".

"Такой подход может существенным образом ухудшить положение гражданина, когда денежных средств, подлежащих исключению из конкурсной массы, недостаточно для приобретения жилого помещения, но гражданин мог бы приобрести жилое помещение в будущем с использованием сохраненных за ним средств, либо приобрести жилое помещение в ином месте, обеспечив таким образом потребность в собственном жилье", - указал комитет в своем заключении на законопроект.

правительство Конституционный суд Госдума
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