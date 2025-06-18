Поиск

ВС счел, что суды вправе оставлять банкротам апартаменты как единственное жилье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суды вправе оставлять банкротам апартаменты как единственное жилье, и то, что они не относятся к жилому фонду, не является основанием для отказа в применении исполнительского иммунитета - запрета на взыскание, установил Верховный суд (ВС) РФ.

Такое разъяснение содержится в "Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан", утвержденном президиумом ВС РФ 18 июня.

В нем ВС РФ обращает внимание на особенности рассмотрения дел о несостоятельности граждан, в частности на вопросы сохранения за должниками единственного жилья, не находящегося в ипотеке. Такая возможность предусмотрена статьей 446 Гражданского процессуального кодекса (ГК) РФ.

"Само по себе несоответствие жилища условиям отнесения его к жилому фонду в соответствии с жилищным законодательством не может служить основанием для отказа в применении к такому жилищу исполнительского иммунитета", - указывает ВС РФ.

В качестве примера в обзоре приводится дело, в котором суды первой и апелляционной инстанций отказали должнику в сохранении ему в качестве единственного жилья апартаментов. Они исходили из того, что эта недвижимость не относится к жилым помещениям по смыслу жилищного законодательства, в связи с чем на нее не может быть распространен исполнительский иммунитет.

Однако кассация с этим выводом не согласилась. По ее мнению, которое в качестве верного приводит в обзоре ВС РФ, по смыслу статьи 446 ГПК РФ реализация права гражданина на жилище "не может быть обусловлена отнесением помещения, в котором он и члены его семьи фактически проживают, к жилому либо нежилому фонду в соответствии с административно-распорядительными актами органов исполнительной власти". Поскольку сам гражданин рассматривает соответствующее помещение пригодным для постоянного проживания, он не может быть лишен жилища по формальному признаку непринадлежности его к жилому фонду.

Кроме того, ВС РФ указал о праве судов сохранять должникам сразу несколько объектов недвижимости, если фактически они используются совместно и не превышают разумной потребности в жилище. В качестве примера такой ситуации ВС РФ указывает дело, в котором банкроту были сохранены две комнаты в коммунальной квартире.


Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Рябков сообщил о контактах РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке

В "Ташире" заверили, что ситуация вокруг главы компании не несет рисков для бизнеса в РФ

ПМЭФ-2025

Глава "Роскосмоса" допустил появление в РФ частного инвестора в сфере ракетостроения

ПМЭФ-2025

Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
ПМЭФ-2025

РФПИ стал партнером компаний из Вьетнама и РФ, поставляющих фармпродукцию и медоборудование

Совфед одобрил штрафы до 50 тыс. руб. за неправильную маркировку материалов иноагентов

Два горняка оказались под завалами после обрушения на шахте на Урале

Закон о создании национального мессенджера одобрен российскими сенаторами

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });