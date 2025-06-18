ВС счел, что суды вправе оставлять банкротам апартаменты как единственное жилье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суды вправе оставлять банкротам апартаменты как единственное жилье, и то, что они не относятся к жилому фонду, не является основанием для отказа в применении исполнительского иммунитета - запрета на взыскание, установил Верховный суд (ВС) РФ.

Такое разъяснение содержится в "Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан", утвержденном президиумом ВС РФ 18 июня.

В нем ВС РФ обращает внимание на особенности рассмотрения дел о несостоятельности граждан, в частности на вопросы сохранения за должниками единственного жилья, не находящегося в ипотеке. Такая возможность предусмотрена статьей 446 Гражданского процессуального кодекса (ГК) РФ.

"Само по себе несоответствие жилища условиям отнесения его к жилому фонду в соответствии с жилищным законодательством не может служить основанием для отказа в применении к такому жилищу исполнительского иммунитета", - указывает ВС РФ.

В качестве примера в обзоре приводится дело, в котором суды первой и апелляционной инстанций отказали должнику в сохранении ему в качестве единственного жилья апартаментов. Они исходили из того, что эта недвижимость не относится к жилым помещениям по смыслу жилищного законодательства, в связи с чем на нее не может быть распространен исполнительский иммунитет.

Однако кассация с этим выводом не согласилась. По ее мнению, которое в качестве верного приводит в обзоре ВС РФ, по смыслу статьи 446 ГПК РФ реализация права гражданина на жилище "не может быть обусловлена отнесением помещения, в котором он и члены его семьи фактически проживают, к жилому либо нежилому фонду в соответствии с административно-распорядительными актами органов исполнительной власти". Поскольку сам гражданин рассматривает соответствующее помещение пригодным для постоянного проживания, он не может быть лишен жилища по формальному признаку непринадлежности его к жилому фонду.

Кроме того, ВС РФ указал о праве судов сохранять должникам сразу несколько объектов недвижимости, если фактически они используются совместно и не превышают разумной потребности в жилище. В качестве примера такой ситуации ВС РФ указывает дело, в котором банкроту были сохранены две комнаты в коммунальной квартире.



