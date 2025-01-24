Комитет Госдумы предложил запретить навязывание условий для получения скидки в автосалонах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который вводит запрет на навязывание продаж дополнительных товаров и запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

При этом комитет предложил ко второму чтению прописать механизм решения проблемы навязывания условий для получения скидки при продаже автомобилей в автосалонах.

В заключении на законопроект № 787328-8 комитет обращает внимание, что автомобильные салоны широко применяют практику, когда при покупке машины покупателю предлагается выполнить ряд условий, чтобы получить скидку: заключение кредитного договора, договора добровольного страхования жизни и здоровья.

"При этом не учитывается, что явное неравенство переговорных возможностей сторон существенно затрудняет согласование иного содержания отдельных условий договора, включая условие об аннулировании при расторжении договора страхования не всех скидок, а только части одной из них, соразмерной возвращенной покупателю страховой премии в случае досрочного расторжения покупателем договоров, заключенных с третьей стороной", - говорится в заключении.

"При досрочном расторжении покупателем дополнительных договоров автосалонами аннулируются скидки, а на потребителей, реализовавших право на отказ от договора страхования или кредитного договора, возлагается обязанность произвести доплату до цены, предлагавшейся без скидки, что объективно выступает для покупателя неблагоприятным имущественным последствием", - подчеркивает комитет.

Думский комитет ко второму чтению предлагает урегулировать вопрос о доплате в случае отказа от кредитных или страховых договоров, связанных с покупкой автомобилей.

Правительство внесло законопроект № 787328-8 в Госдуму в декабре 2024 года.

По действующему законодательству, продавец не имеет права выполнять платные дополнительные работы или услуги без согласия потребителя. Если такие услуги были оказаны без согласия, то потребитель может отказаться от оплаты и требовать возврата денег. В законопроекте прописывается, что получать согласие клиента нужно не только при оказании дополнительных платных работ или услуг, но и при продаже дополнительных товаров.

Также прописывается прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Т.е. продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Утоняется, что потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Вводится запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен 28 января. Если он будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.