В Думу внесен законопроект о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит запрет на навязывание продаж дополнительных товаров и запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

Документ (№ 787328-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Поправки вносятся в ст. 16 закона о защите прав потребителей, которая определяет недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя.

Согласно действующему законодательству, продавец не имеет права выполнять платные дополнительные работы или услуги без согласия потребителя. Если такие услуги были оказаны без согласия, то потребитель может отказаться от оплаты и требовать возврата денег.

В новой версии статьи закона уточнятся, что получать согласие клиента нужно не только при оказании дополнительных платных работ или услуг, но и при продаже дополнительных товаров.

Прописывается прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Т.е. продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Утоняется, что потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Вводится запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

"Проставление продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров (выполнение дополнительных работ, оказание дополнительных услуг) или выражение продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) за потребителя такого согласия в ином виде либо формирование продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) условий, предполагающих изначальное согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров (выполнение дополнительных работ, оказание дополнительных услуг), не допускается", - говорится во внесенном законопроекте.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.