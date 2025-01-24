Аксёнов анонсировал масштабные противодиверсионные учения на западе Крыма

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Масштабные межведомственные учения состоятся на территории двух муниципалитетов на западе Крыма в субботу, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в пятницу.

"25 января в Сакском районе и в городе Евпатории пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей министерства обороны РФ и правоохранительных органов", - написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава республики добавил, что целью учений является противодействие проникновению диверсантов на территории полуострова, поэтому в рамках манёвров возможно полное блокирование районов с проведением досмотровых мероприятий.

Аксёнов призвал местных жителей отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие.

Предыдущий раз о проведении подобных учений глава Крыма сообщал в сентябре прошлого года.