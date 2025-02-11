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На севере Крыма 12 февраля пройдут антидиверсионные учения

Утром в течение часа на территории их проведения будет отключена сотовая связь

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На севере Крыма в двух районах пройдут межведомственные антидиверсионные учения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны РФ, других силовых и правоохранительных структур. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - написал он в Telegram.

В ходе учений предполагается полное блокирование районов и проведение досмотровых мероприятий. Также с 10:00 до 11:00 по Москве будет отключена сотовая связь, кроме звонков в экстренные службы по номеру 112.

Аксенов попросил отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие.

Предыдущие противодиверсионные учения прошли в Крыму 25 января на западе полуострова.

Крым Сергей Аксенов
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