Танкисты "Южной" группировки атаковали украинские опорные пункты в городе Часов Яр

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Танковые экипажи "Южной" группировки войск, выполняющие боевые задачи в интересах Ивановской дивизии ВДВ в зоне специальной военной операции, уничтожили опорные пункты Вооружённых сил Украины в Часов Яре, сообщает Минобороны России.

"Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенных в промзоне и микрорайоне с многоэтажной застройкой в Часов Яре", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, танкисты выпустили снаряды с расстояния около пяти километров до целей.

"Точными выстрелами было нанесено огневое поражение личному составу ВСУ, находившемуся в зданиях. Корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Танки в зоне СВО помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные позиции, а также наносить огневое поражение живой силе и технике ВСУ, срывая ротации и подвоз боеприпасов, информирует Минобороны, которое опубликовало видеокадры танковых атак в районе города Часов Яр.