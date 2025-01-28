Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Двуречная в Харьковской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

Населенный пункт был освобожден "в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад", говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Войсками группировки "Запад" нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зелёный Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка (ЛНР), Ямполь, Григоровка и Ивановка (ДНР), сказано в сводке.

Потери противника здесь составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад Нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Дзержинск, Лысовка, Крымское, Зверево, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Ясеновое, Нововасилевка и Котлино Донецкой народной республики", - сообщает Минобороны.

По его сведениям, тут противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Войска группировки "Восток", говорится в сводке, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Времевка и Ровнополь (ДНР). Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, танк, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов ВЕрхнекаменское, Янтарное, Зеленовка, Opexobo-Василевка, Часов Яр и Дачное (ДНР). Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад боеприпасов, сказано в сообщении.

Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Новопокровка, Работино Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, сообщает Минобороны.