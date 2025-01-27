В "Норникеле" сообщили о штатной работе рудника после гибели шахтера

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рудник "Таймырский" "Норникеля" работает в штатном режиме после гибели шахтера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

"По факту происшествия создана комиссия, ведется расследование", - добавили в пресс-службе.

26 января на руднике "Таймырский" погиб 27-летний горный проходчик. По версии Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, на горизонте 1350 метров под землей произошло отслоение горной массы. В результате обрушения на аварийном участке погиб человек.

СК проводит проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таймырский рудник "Норникеля", как сказано на сайте компании, обеспечивает самый большой объем добычи богатых руд в Заполярном филиале. В конце марта 2023 года компания сообщала о завершении реализации проекта по увеличению производительности рудника за счет участка "Большой Горст", который содержит более 8 млн тонн медно-никелевой руды и поможет поддержать производительность рудника до 2040 года. Развитие " Таймырского " в "Норникеле" называли одним из ключевых проектов по совершенствованию горнорудной базы компании.