Шахтер погиб на руднике "Таймырский"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии выясняет обстоятельства гибели работника на руднике "Таймырский" "Норникеля", сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

"По версии следствия, около 26 января на руднике "Таймырский" произошло отслоение горной массы на горизонте - 1 350 м под поверхностью земли. В результате обрушения на аварийном участке в результате полученных телесных повреждений погиб 27-летний горный проходчик", - говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.