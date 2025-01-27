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Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" продвигается вглубь обороны ВСУ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" вклиниваются вглубь обороны украинской армии, группировки "Запад" и "Южная" улучшили занимаемые позиции в зоне СВО, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад Нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

В ходе боев на участке действий группировки "Центр" противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зелёный Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

Здесь потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - сообщает Минобороны.

Войска группировки "Восток", ранее взявшие под контроль населенный пункт Великая Новосёлка Донецкой народной республики, нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Богатыря и Времевки (ДНР). Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, говорится в сводке.

Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанск. ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, информирует министерство обороны РФ.

По его сведениям, войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов.

Российские военные сообщили, что поразили базу горючего ВСУ и склад хранения украинских беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 64 беспилотника ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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