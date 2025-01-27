Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 190 человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 190 военнослужащих, за все время боевых действий там - более 55,1 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

По словам военных, три украинских военнослужащих сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 боевых бронированных машин, 1 644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - отметили в Минобороны РФ.