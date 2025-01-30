Военные РФ оценили ежемесячные потери ВСУ в 50 тыс. человек за последние полгода

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Украинская армия за последние полгода каждый месяц теряет около 50 тыс. человек, а учебные центры готовят до 30 тыс. новобранцев в месяц, заявили в Минобороны РФ.

"За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 - 51960 чел., декабрь 2024 - 48470 чел., ноябрь 2024 - 60805 чел. и так далее)", - говорится в сообщении военного ведомства.

"При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК (территориальный центр комплектования, орган военного управления на Украине - ИФ), уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - отмечается в нем.

"Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега", - заявили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также отметили, что украинская сторона, готовя снижение возраста мобилизации, пытается удержать фронт на Донбассе от обрушения.

"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.