Минобороны РФ заявило об освобождении села Николаево-Дарьино в Курской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" освободили от ВСУ село Николаево-Дарьино в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что за сутки также отражены две контратаки ВСУ.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки "Север" за сутки нанесли удары по формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Рыжевка и Стукаловка в Сумской области", - сообщили военные.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

По словам военных, три украинских военнослужащих сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 55190 военнослужащих, 321 танк, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 боевых бронированных машин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - заявили в Минобороны РФ.