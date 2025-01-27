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Что произошло за день: понедельник, 27 января

Победа Лукашенко на выборах президента Белоруссии, продление санкций ЕС в отношении России, предписание ФАС в адрес "Просвещения"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах. Он набрал 86,82% голосов, у всех его соперников - менее 5% голосов.

- Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке и посетил Пискаревское кладбище в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2025 года, обосновав это "продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации на Украине". Ранее в Будапеште заявили, что будут принимать решение о продлении санкций в зависимости от наличия гарантий энергобезопасности. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в понедельник заявил, что такие гарантии были получены.

- Минобороны РФ заявило об освобождении села Николаево-Дарьино в Курской области.

- ФАС обязала "Просвещение" снизить цены на учебники и перечислить в бюджет РФ 2 млрд руб. В издательстве считают, что с его стороны нарушений не было.

- Капитализация Nvidia рухнула на рекордные $465 млрд из-за опасений на фоне популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek. Он основан на бесплатной языковой модели с открытым исходным кодом R1 и сопоставим по уровню с аналогом от американской OpenAI. Также он может работать на менее производительных микрочипах.

- ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы, поскольку клуб смог рассчитаться с нидерландским "Херенвеном" за переходившего в армейский клуб нападающего Эджуке.

- Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана, который он занимал с июня 2024 года.

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