В кабмине одобрили продление виз иностранцам, обслуживающим поставленное в РФ оборудование

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В правительстве поддерживают законопроект об урегулировании вопросов выдачи виз иностранным работникам, выполняющим монтажные работы поставленного в РФ технического оборудования, занимающихся его обслуживанием, а также участникам Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу.

Соответствующий документ утвержден в понедельник на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сказал собеседник агентства.

Законопроектом предлагается выдавать обыкновенные рабочие визы на срок до трех месяцев с последующим продлением срока их действия не более чем на 90 дней иностранным гражданам - работникам иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющим монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.

В настоящее время такая виза выдается на срок до 90 дней без возможности продления.

Вместе с тем для организаций, имеющих стратегическое значение для экономики нашей страны, в некоторых случаях пребывание иностранных специалистов, выполняющих непрерывный цикл монтажных и пусконаладочных работ, в течение 90-дневного срока является недостаточным, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, законопроектом предлагается выдавать обыкновенные частные визы на срок до одного года иностранным гражданам, имеющим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника этой госпрограммы, с последующим продлением срока действия таких виз на срок предоставления соответствующего статуса.

Законопроект (769975-8) внесен в Госдуму группой депутатов, в частности, председателем комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.