В России в 2024 году стали репатриантами более 5,5 тысяч человек

Из них 1,8 тысячи уже переехали в Россию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В МВД сообщили о выдаче статуса репатриантов более чем 5,5 тысячи человек в 2024 году.

"В минувшем году более 5,5 тысячи репатриантов получили статус участников и членов семьи участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (...) 1,8 тыс. человек уже прибыли на территорию РФ и поставлены на учет", - сказала журналистам представитель министерства Ирина Волк.

Она уточнила, что всего на сегодняшний день от репатриантов было принято около 3,5 тысяч заявлений об участии в Государственной программе, с учетом членов их семей это около 7 тысяч человек.

По словам Волк, для постоянного проживания большинство соотечественников выбирает субъекты Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. "Наибольшей популярностью пользуются Москва и Московская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Краснодарский край", - отметила она.