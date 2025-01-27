Путин заявил, что советский народ, победив фашизм, принес человечеству мир и свободу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что советский народ принес человечеству жизнь, мир и свободу во время второй мировой войны, и сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат.

Об этом он сказал на церемонии вручения первых юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны - жителям Санкт-Петербурга, учрежденных к 80-летию Победы.

Президент напомнил, что год 80-летия Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. "Как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев - участников специальной военной операции", - сказал глава государства.

Блокада Ленинграда, отметил он, беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. "Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей", - сказал Путин.

По его словам, блокада Ленинграда стоит в ряду таких чудовищных преступлений против человечества как холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей.