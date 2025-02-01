РФ намерена добиться от Германии выплат всем ленинградским блокадникам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия призывает Германию распространить компенсационные выплаты на всех ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности.

"Москва уже годами призывала и продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте ведомства.

"Ведь по сегодняшний день подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности, - добавила она. - Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее".

Захарова подчеркнула, что "восстановление исторической справедливости по отношению к советским жертвам германского нацизма - задача принципиальная". "Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости. Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам - нет?" - сказала представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, "Россия не принимает аргументацию Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации германской стороной".

"Если МИД Германии надеется просто замолчать вопрос о признании Германией геноцида народов СССР, то спешим заверить наших немецких контрагентов в том, что сделать это им не удастся", - заявила она в связи с комментарием МИД Германии по теме блокады Ленинграда.