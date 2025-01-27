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Премьер Дании встретится с Шольцем, Макроном и Рютте на фоне ситуации с Гренландией

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник посетит Берлин, Париж и Брюссель, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсекретарем НАТО Марком Рютте.

"Европа находится в серьезной ситуации. На континенте идет война, и геополитические реалии меняются. В этой ситуации единство имеет важное значение", - приводит ее слова, сказанные перед поездкой, финский портал Yle со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Гренландию, принадлежащую Дании, частью Соединенных Штатов. Фредериксен, однако, не упомянула Трампа или Гренландию в своем заявлении, отмечает Yle.

Фредериксен в настоящее время ищет союзников по отстаиванию интересов Дании в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Так, она устроила в воскресенье неформальный ужин для глав правительств скандинавских стран, где стороны обсудили заявления Трампа относительно острова.

На ужин были приглашены премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб.

"Я могу повторить послание королевства: Гренландия не продается, и мы хотим сохранить наше Содружество (Дания, Гренландия и Фарерские острова - ИФ) до тех пор, пока Гренландия хочет этого. Я сделаю все возможное, чтобы иметь прочный союз с США", - заявила тогда датский премьер.

Брюссель Гренландия Дональд Трамп Дания НАТО Метте Фредериксен
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