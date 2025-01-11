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Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии
Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Датские власти направляли окружению избранного президента США Дональда Трампа конфиденциальные предложения провести переговоры на тему усиления безопасности Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с темой, сказали Axios, что Дания за последние дни отправляла в частном порядке послания команде Трампа, выражая желание либо укрепить меры безопасности в Гренландии, либо увеличить военное присутствие США на острове", - информирует портал.

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По словам источников, Копенгаген хочет избежать публичных споров на тему будущего Гренландии. Датское правительство хочет от команды Трампа прояснений того, что именно подразумевал избранный президент США под своими словами о желании присоединить остров к США.

Власти Дании хотят убедить Трампа, что они могут удовлетворить его запросы в сфере безопасности США без необходимости для Гренландии войти в состав этой страны. Источники отметили, что датская сторона в посланиях команде Трампа заявляла о невозможность продать Гренландию, но выражала готовность обсудить с США любые их запросы в отношении острова.

Один европейский дипломат сказал Axios, что Дания считалась одним из ближайших союзников США в составе ЕС, поэтому комментарии Трампа оказались неожиданными.

Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. "Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил Трамп 7 января. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

США располагают космической базой "Питуффик" на северо-западе Гренландии. Этот военный объект крайне важен для системы дальнего обнаружения баллистических ракет, через него проходит кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

В минувшую пятницу гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что Гренландия не должна принадлежать ни Дании, ни США. Эгеде, которому весной предстоят всеобщие выборы, отметил, что еще не говорил с Трампом. В то же время премьер приветствовал новые партнерства в сфере разработки горнорудных богатств острова.

Гренландия Дания Дональд Трамп США
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