Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Датские власти направляли окружению избранного президента США Дональда Трампа конфиденциальные предложения провести переговоры на тему усиления безопасности Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с темой, сказали Axios, что Дания за последние дни отправляла в частном порядке послания команде Трампа, выражая желание либо укрепить меры безопасности в Гренландии, либо увеличить военное присутствие США на острове", - информирует портал.

По словам источников, Копенгаген хочет избежать публичных споров на тему будущего Гренландии. Датское правительство хочет от команды Трампа прояснений того, что именно подразумевал избранный президент США под своими словами о желании присоединить остров к США.

Власти Дании хотят убедить Трампа, что они могут удовлетворить его запросы в сфере безопасности США без необходимости для Гренландии войти в состав этой страны. Источники отметили, что датская сторона в посланиях команде Трампа заявляла о невозможность продать Гренландию, но выражала готовность обсудить с США любые их запросы в отношении острова.

Один европейский дипломат сказал Axios, что Дания считалась одним из ближайших союзников США в составе ЕС, поэтому комментарии Трампа оказались неожиданными.

Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. "Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил Трамп 7 января. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

США располагают космической базой "Питуффик" на северо-западе Гренландии. Этот военный объект крайне важен для системы дальнего обнаружения баллистических ракет, через него проходит кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

В минувшую пятницу гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что Гренландия не должна принадлежать ни Дании, ни США. Эгеде, которому весной предстоят всеобщие выборы, отметил, что еще не говорил с Трампом. В то же время премьер приветствовал новые партнерства в сфере разработки горнорудных богатств острова.