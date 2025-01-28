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Дума рассмотрит законопроект о праве граждан отказаться от оплаты навязанных товаров и услуг

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Законопроект о защите граждан от излишних трат и манипулирования Госдума рассмотрит на заседании во вторник, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

"Сегодня рассмотрим законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

"Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях - угроз и шантажа", - считает он.

По словам Володина, "чаще всего это происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом", когда люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и другого".

"Еще один распространенный способ навязывания - замена положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные. 43% опрошенных граждан подтвердили, что оказывались в подобной ситуации", - отметил председатель Госдумы.

В связи с этим предлагается: только с согласия потребителя осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг; предоставить право гражданам отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг, а если списание денежных средств произошло - потребовать их возврата; не допускать формирования продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, сообщил Володин.

Госдума
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