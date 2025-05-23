Госдуме предложили увеличить штрафы за навязывание товаров и услуг до 1 млн рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Большая группа депутатов внесла в парламент законопроект № 924770-8, который существенно повышает размер административного штрафа для должностных и юридических лиц за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора.

Предлагается повысить штрафы для должностных лиц с нынешних 2-4 тысяч рублей до 100-300 тысяч рублей; для юридических лиц с 20-40 тысяч рублей до 250 тысяч - 1 млн рублей.

Штрафы касаются части 2.1 ст. 14.8 КоАП - навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора, без чего нельзя приобрести основной товар (если только это не разрешено законом), а также если такие условия включены в договор и делают покупку основного товара возможной только при согласии на дополнительные условия.

В пояснительной записке авторы отмечают, что действующие санкции неэффективны, так как прибыль от реализации навязанных услуг значительно превышает установленные сейчас штрафы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Законопроект был разработан в увязке с принятым в начале апреля законом, который с 1 сентября 2025 года вводит запрет на навязывание продаж дополнительных товаров и запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг. Этот законопроект № 787328-8 в декабре 2024 года внесло в Думу правительство. Он внес поправки в статью 16 закона о защите прав потребителей, которая определяет недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя. Прописывался прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Т.е. продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Утонялось, что потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.