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КС защитил права сочинских садоводов после массового изъятия земли в заказнике

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд России указал на необходимость компенсировать потери добросовестным землевладельцам по делу о массовом изъятии участков, попавших в границы Сочинского национального парка, по искам природоохранной прокуратуры.

Постановление КС провозглашено 28 января, в деле были объединены жалобы 14 граждан, чьи дела теперь подлежат пересмотру.

"При пересмотре этих дел необходимо установить, были ли заявители добросовестными и истекли ли сроки давности в их случае, поскольку ранее практика исходила из того, что сроки давности применять нельзя. Но Конституционный суд постановил сегодня, что сроки давности на требования об изъятии земель распространяются в любом случае. (...) Таким гражданам должны быть предоставлены аналогичные земельные участки или иная компенсация, поскольку непосредственно в заповеднике права на участки не могут быть сохранены", - сказал журналистам руководитель секретариата КС Евгений Тарибо, комментируя решение.

Он подчеркнул, что постановление затронет и других граждан, оказавшихся в схожей ситуации, но не обращавшихся в КС.

Конституционный суд исследовал статьи 12, 209 и 304 Гражданского кодекса и статью 1 федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" по жалобам граждан, чьи участки оказались в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) - Сочинского национального парка, образованного в 1983 году. По законодательству конца 1980-х - начала 1990-х годов земли, включая занятые лесами, предоставляли предприятиям и учреждениям, которые создавали для своих работников садовые товарищества, впоследствии эти земли перешли в пожизненное наследуемое владение садоводов. Часть из них позднее зарегистрировали право собственности, некоторые участки перепродавались. В 2021 году природоохранная прокуратура сочла, что участки предоставляли вопреки требованиям действовавшего на тот момент законодательства, в том числе запрещавшего передавать частным лицам земли национальных парков и лесного фонда. В итоге суды признали отсутствующими права заявителей на спорные участки. Граждане же усмотрели в этом нарушение своих прав как лишаемых земли по иску публично-правового образования "ввиду нарушения самими органами государственной власти порядка предоставления этого права, без учета того, что гражданин при его приобретении действовал добросовестно и с полным доверием к органам власти".

Конституционный суд признал оспариваемые нормы соответствующими Основному закону, но указал, что было бы несправедливым при рассмотрении таких исков в случае с землями лесного фонда или ООПТ не учитывать поведение ответчика по поводу права на участок, действия или бездействие госорганов и иные обстоятельства.

КС постановил, что при установленной добросовестности гражданина или истечении сроков исковой давности - при том, что не доказано совершение ответчиком умышленных противоправных действий при приобретении участка, - в случае с землями ООПТ суд должен установить компенсацию гражданину, в случае с землями лесного фонда - оставить участок за ним.

Конституционное требование о равноценном возмещении при изъятии участков для госнужд не охватывает рассматриваемую ситуацию, признал КС, но может быть ориентиром для решения этого вопроса: наиболее справедливым в подобном случае суд считает передачу аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности его предоставить - иную форму компенсации. Также компенсировать следует и законно возведенные на участке объекты, полагает суд.

КС подчеркнул, что, так как основной предпосылкой спора были действия публичных органов власти, незаконно предоставивших землю, то именно они обязаны эту компенсацию обеспечить.

Конституционный суд Сочи Сочинский национальный парк Евгений Тарибо ООПТ
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