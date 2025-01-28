КС защитил права сочинских садоводов после массового изъятия земли в заказнике

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд России указал на необходимость компенсировать потери добросовестным землевладельцам по делу о массовом изъятии участков, попавших в границы Сочинского национального парка, по искам природоохранной прокуратуры.

Постановление КС провозглашено 28 января, в деле были объединены жалобы 14 граждан, чьи дела теперь подлежат пересмотру.

"При пересмотре этих дел необходимо установить, были ли заявители добросовестными и истекли ли сроки давности в их случае, поскольку ранее практика исходила из того, что сроки давности применять нельзя. Но Конституционный суд постановил сегодня, что сроки давности на требования об изъятии земель распространяются в любом случае. (...) Таким гражданам должны быть предоставлены аналогичные земельные участки или иная компенсация, поскольку непосредственно в заповеднике права на участки не могут быть сохранены", - сказал журналистам руководитель секретариата КС Евгений Тарибо, комментируя решение.

Он подчеркнул, что постановление затронет и других граждан, оказавшихся в схожей ситуации, но не обращавшихся в КС.

Конституционный суд исследовал статьи 12, 209 и 304 Гражданского кодекса и статью 1 федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" по жалобам граждан, чьи участки оказались в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) - Сочинского национального парка, образованного в 1983 году. По законодательству конца 1980-х - начала 1990-х годов земли, включая занятые лесами, предоставляли предприятиям и учреждениям, которые создавали для своих работников садовые товарищества, впоследствии эти земли перешли в пожизненное наследуемое владение садоводов. Часть из них позднее зарегистрировали право собственности, некоторые участки перепродавались. В 2021 году природоохранная прокуратура сочла, что участки предоставляли вопреки требованиям действовавшего на тот момент законодательства, в том числе запрещавшего передавать частным лицам земли национальных парков и лесного фонда. В итоге суды признали отсутствующими права заявителей на спорные участки. Граждане же усмотрели в этом нарушение своих прав как лишаемых земли по иску публично-правового образования "ввиду нарушения самими органами государственной власти порядка предоставления этого права, без учета того, что гражданин при его приобретении действовал добросовестно и с полным доверием к органам власти".

Конституционный суд признал оспариваемые нормы соответствующими Основному закону, но указал, что было бы несправедливым при рассмотрении таких исков в случае с землями лесного фонда или ООПТ не учитывать поведение ответчика по поводу права на участок, действия или бездействие госорганов и иные обстоятельства.

КС постановил, что при установленной добросовестности гражданина или истечении сроков исковой давности - при том, что не доказано совершение ответчиком умышленных противоправных действий при приобретении участка, - в случае с землями ООПТ суд должен установить компенсацию гражданину, в случае с землями лесного фонда - оставить участок за ним.

Конституционное требование о равноценном возмещении при изъятии участков для госнужд не охватывает рассматриваемую ситуацию, признал КС, но может быть ориентиром для решения этого вопроса: наиболее справедливым в подобном случае суд считает передачу аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности его предоставить - иную форму компенсации. Также компенсировать следует и законно возведенные на участке объекты, полагает суд.

КС подчеркнул, что, так как основной предпосылкой спора были действия публичных органов власти, незаконно предоставивших землю, то именно они обязаны эту компенсацию обеспечить.