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Дума продлила до конца 2026 года особые правила регулирования жилищных отношений

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает до конца 2026 года право правительства РФ вводить особые правила для регулирования жилищных отношений.

Поправки в законопроект (№557516-8) на прошлой неделе одобрил комитет Госдумы по ЖКХ.

Согласно законодательству, в 2022-2024 г. правительство имело право устанавливать особые правила начисления и уплаты штрафов за неполные или поздние платежи со стороны граждан за жилье и коммунальные услуги, а также взносов на капремонт.

Также правительство могло устанавливать особенности начисления и взыскания неустоек за несвоевременные или не полностью исполненные компаниями и ИП обязательства по оплате услуг газоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Одновременно правительство имело право устанавливать специальные правила для начисления и уплаты штрафов, если происходит задержка установки, замены счетчиков для учета энергоресурсов по договорам, связанным с энергосбережением.

Принятые депутатами поправки продлевают срок действия данных мер до конца 2026 года, включив период с 1 января 2025 года, так как сейчас мера об особых правилах регулирования не действует.

Госдума
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