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Сенаторы одобрили продление действия ставки 9,5% при расчете пени за неоплату ЖКУ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о продлении действия ставки 9,5% при расчете пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг.

Законом с распространением на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, изменяется период, в течение которого правительство может вводить особенности регулирования жилищных отношений - в 2022-2026 годах (в действующей редакции - в 2022-2024 годах).

Как отметил ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, ежегодно на протяжении последних трех лет законодатели дают право правительству рассчитывать пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, исходя не из действующей ставки Центробанка в 21%, а из фиксированной ставки в 9,5%. "Законопроект продлевает эту норму на 2025 год, действовать она будет с 1 января", - сказал Пахомов журналистам.

Одобренный закон также вносит изменения в статью 173 Жилищного кодекса РФ. В частности, предусматривается повышение с 50 до 60% обязательного уровня собираемости гражданами взносов на капитальный ремонт на специальном счете. Недостижение этого уровня согласно законодательству является основанием для принятия органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и перечисления средств, находящихся на специальном счете, на счет регионального оператора.

Сергей Пахомов правительство Госдума Совет Федерации
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