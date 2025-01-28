Российские военные за сутки отразили пять контратак ВСУ в курском приграничье

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили пять контратак украинских подразделений, сообщило Министерство обороны РФ во вторник.

"Отражены пять контратак противника", - сказано в сообщении.

Армия Украины потеряла за сутки на курском направлении более 280 военнослужащих, всего с начала боевых действий там - почти 55,5 тыс. человек, отметило Минобороны.

Кроме того, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 55 470 военнослужащих.



