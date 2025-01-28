Проиндексированное единое пособие начнет поступать российским семьям в феврале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Соцфонд в январе автоматически повысил всем семьям единое пособие, первая выплата проиндексированных пособий поступит в феврале, сообщает сайт Социального фонда России.

"С этого года в России на 15% увеличен прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, включая единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим Социальный фонд в январе автоматически повысил всем семьям назначенное единое пособие. Его размер для беременных женщин рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного взрослого, единое пособие на детей считают исходя из детского прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Первая выплата проиндексированных пособий поступит семьям в феврале. Согласно стандартному графику, средства приходят в начале каждого нового месяца за предыдущий.

"После индексации прожиточных минимумов в начале года единое пособие выросло в среднем по России на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. рублей и теперь составляет 8,6 тысячи - 17,2 тысячи рублей в месяц в зависимости от конкретного субъекта. Для беременных женщин пособие выросло чуть больше и теперь выплачивается в размере 9,6 тысячи - 19,3 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении.