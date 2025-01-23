Более 40 различных соцвыплат и пособий в РФ проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение на 9,5% более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат.

"С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Соответствующее постановление также подготовлено и внесено в правительство", - сказал Котяков в четверг во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что с этого года перечень выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год, был расширен. Ежегодной индексации подлежат теперь и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы, напомнил Котяков.

"Увеличатся и выплаты семьям с детьми. Например, единовременное пособие при рождении ребенка после индексации составит почти 27 тыс. рублей", - сказал он.

Среди индексируемых с 1 февраля пособий - ежемесячные денежные выплаты, которые предоставляются Героям СССР, Героям РФ, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в СВО, а также гражданам, пострадавшим от радиации и инвалидам, пояснил Котяков.