Срок возврата средств потребителю за навязанные услуги могут сократить до 3 дней

Законопроект о запрете навязывания услуг будет распространяться на все сферы, в том числе на медицину

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рассмотрит возможность сокращения срока возврата денежных средств до трех дней потребителям, которые решили вернуть деньги в случае навязывания им товаров и услуг, такие поправки могут быть проработаны и внесены в закон "О защите прав потребителей", сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы еще раз проработаем, ко второму чтению (законопроекта в Госдуме), если будет необходимость, конечно же, такую поправку внесем", - сказала Попова на заседании Госдумы.

Так она ответила на предложение депутата сократить до трех дней срок возврата денежных средств потребителям, если им были навязаны услуги и товары и покупатели потребовали вернуть за них средства. В настоящий момент, согласно закону "О защите прав потребителей", возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней.

Она также отметила, что законопроект будет распространяться на все услуги и товары, в том числе и на те, что оказывают медицинские организации. "Законопроект не содержит никаких изъятий, любые услуги, любые товары, любые работы попадают под этот закон, под их оказание", - сказала Попова.

Глава ведомства напомнила, что максимальный размер штрафа для юридических лиц может составить 40 тысяч рублей, в то время, когда средняя стоимость навязанной услуги колеблется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.