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ОДК внедрит новый отечественный стандарт разработки цифровых двойников авиадвигателей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) разработали предварительный национальный стандарт по цифровым двойникам авиационных газотурбинных двигателей, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Стандартизация математического моделирования расширит возможности его применения и позволит сократить срок разработки новых конструкторских решений. На московском предприятии "Салют" уже применяется цифровой двойник авиадвигателя АИ-222-25 для создания его модификации", - сообщила начальник конструкторского отдела систем автоматизированного проектирования производственного комплекса "Салют" ОДК Ирина Марченко.

Предварительный национальный стандарт по цифровым двойникам авиационных газотурбинных двигателей введён в действие приказом Росстандарта с 1 января 2025 года и рассчитан на три года.

"В рамках стандарта установлены требования к общей классификации цифровых двойников авиационных газотурбинных двигателей, их рекомендуемому составу и набору компьютерных моделей. Кроме того, в стандарт заложены требования к цифровым двойникам авиадвигателей, а также к составу участников процесса разработки изделия", - сообщили через пресс-службу специалисты ЦИАМа.

По окончании отведенного на реализацию срока технический комитет должен принять решение о переводе документа в статус национального стандарта.

ОДК Росстандарт Салют ЦИАМ имени Баранова Ирина Марченко
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