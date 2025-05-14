Минстрой предложил создать оператора данных для работы с цифровыми двойниками

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Оператор данных для работы с цифровыми двойниками объектов должен быть прописан на законодательном уровне, предложил замглавы Минстроя Константин Михайлик на пленарном заседании "Умный город в структуре новых национальных проектов".

"К 30-му году у нас должен появиться цифровой двойник страны (...). То есть мы не просто строительную модель создаем, мы создаем эксплуатационную модель (...). Мы сейчас создадим цифровых двойников, но как правильно их оперировать? У нас должен быть оператор данных, он должен быть прописан законодательно. Кто-то должен отвечать за качество информационной модели, за ее хранение. Завтра, через пять лет, мы поменяем формат PDF на что-то другое. Как-то нужно будет переводить (данные - ИФ), не потеряв", - сказал он.

Замминистра отметил, что цифровизация строительной отрасли находится на высоком уровне.

"С 1 января этого года у нас 89 регионов исполнительную документацию передают в электронном виде. Представьте себе, это просто 16 автомобилей "Газель" пять лет тому назад - флешка сегодня", - подчеркнул Михайлик, отметив, что это только первый шаг к цифровизации отрасли.

"Нам нужно сейчас задуматься о том, куда мы будем двигаться дальше со всей этой информацией, как ее правильно управлять. И это хорошая задача", - заверил он.