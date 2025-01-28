РЖД со 2 февраля временно ограничат прием порожних вагонов из-за рубежа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" вводит ограничения на прием порожних вагонов из-за рубежа.

"В условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса РЖД временно, с 2 февраля 2025 года, ограничивают прием порожних вагонов со стороны сопредельных железнодорожных администраций", - сообщила компания.

В компании отмечают, что эта мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии, а также вагонов, следующих транзитом.