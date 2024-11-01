"Русская сталь" призвала не повышать ж/д тарифы на порожние вагоны и контейнеры

Ассоциация предупредила, что в случае роста затрат металлурги могут перейти на другие виды транспорта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация "Русская сталь" просит не вводить в 2025 году дополнительные надбавки к тарифам ОАО "РЖД" по порожнему пробегу полувагонов и контейнерным ж/д перевозкам, которые обсуждает монополия. Повышение тарифов РЖД и их индексация могут привести к переориентации металлургических компаний на автомобильный и речной транспорт.

"В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг., уровень роста тарифов на перевозки грузов по железной дороге составит 13,8%. При этом дополнительные тарифные решения, предложенные РЖД по порожнему пробегу (увеличение на 10%) и контейнерам (на 5%), приведут к росту затрат грузоотправителей сверх общего уровня индексации", - говорится в письме металлургов вице-премьеру Виталию Савельеву (копия есть в распоряжении "Интерфакса").

Производители черных металлов отмечают, что устоявшейся практикой сервисных договоров на обеспечение перевозок с собственниками подвижного состава является трансляция на грузовладельца роста порожних тарифов в конечную стоимость использования полувагонов.

"Таким образом, предложенные решения по сверх индексации порожнего пробега создадут дополнительное давление на перевозки металлопродукции, которые уже сейчас вынужденно сокращаются как во внутрироссийском сообщении, так и на экспорт", - говорится в письме.

Металлурги считают, что такое решение не сможет решить проблему избыточного парка на железнодорожной сети, а лишь усилит финансовую нагрузку на потребителей сырья и готовой продукции, перевозимых ж/д транспортом.

В ассоциации отмечают, что перевозки металлургических грузов в контейнерах-платформах невыгодны: на ряде направлений уже в январе 2024 года разница между сквозной стоимостью перевозки металлопродукции железнодорожным транспортом (в полувагоне или контейнере-платформе) и автомобильным транспортом составляет 700 рублей на тонну в пользу автомобильных перевозок.

"Дополнительная ежегодная индексация тарифов на перевозки контейнеров-платформ, предложенная РЖД, в этих условиях представляется избыточной и приведет только к очередной нагрузке на металлургические предприятия, организующие перевозки продукции в контейнерах, либо к уходу металлургических грузов от ж/д перевозок в целом", - предупреждают авторы письма.

РЖД предлагают повысить тарифы на перевозку контейнеров на 5% ежегодно в 2025-2026 году, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с инициативой. По данным газеты, тарифы на порожний пробег полувагонов могут увеличить с целью стимулирования их владельцев к предоставлению парка под погрузку контейнеров на Дальнем Востоке. По информации газеты, предложение РЖД заключается в дополнительной индексации порожнего пробега полувагонов на 10% в 2025 году и далее на 5% в год в 2026-2030 годах.

Большая индексация тарифов

Помимо возможного увеличения тарифов на порожний пробег и контейнерные перевозки, производители стали выражают опасения, связанные с индексацией грузовых ж/д тарифов в 2025 году. Так, в сентябрьском письме "Русской стали" вице-премьеру Савельеву (копия также имеется в распоряжении "Интерфакса") металлурги предупреждают, что предлагаемый рост тарифов с 1 января 2025 г. на 22,7% либо на 17,2% (3,6% с 1 ноября 2024 года и 13% с 1 января 2025 года) приведет, в частности, к потере экспортных рынков по металлопрокату, который и так существенно просел из-за санкционного давления и высокой волатильности макроэкономической обстановки.

"Дополнительный рост железнодорожных тарифов выше показателей инфляции приведет к переключению перевозок металлопродукции с железнодорожного транспорта на автомобильный, при возможности - речной", - говорится в письме. В "Русской стали отмечают, что "по отдельным предприятиям черной металлургии в результате кратного роста тарифов и внеочередных индексаций, автомобильные перевозки выросли почти в два раза и достигают миллионов тонн".

Ассоциация просит Савельева поддержать индексацию железнодорожных тарифов для всех грузов по принципу "инфляция минус", при этом не выводя за периметр общей индексации надбавки к железнодорожному тарифу (на капитальный ремонт, на транспортную безопасность и проч.), проработать отдельные системные решения по снижению железнодорожных тарифов в отношении высокодоходных экспортных грузов, а также проработать новый принцип индексации железнодорожных тарифов в 2025 году с перспективой начала применения с 2026 года.