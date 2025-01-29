Аэропорт "Мурманск" временно не принимает самолеты

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Работа аэропорта "Мурманск" временно ограничена, сообщила Росавиация.

Аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе "существует опасность прилета БПЛА": "Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства".